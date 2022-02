HUAWEI nova 9 : Les fonctions captivantes de la caméra Ultra Vision

La toute dernière fonction stylée du fameux HUAWEI nova 9 n’est pas seulement équipée d’une stupéfiante caméra Ultra Vision avec des fonctions innovantes de caméra frontale. Il est aussi doté d’un design exceptionnel mis en valeur par une couleur unique n°9, d’un écran incurvé de 6,57 pouces à 120 Hz, de la fonction SuperCharge HUAWEI de 66W et d’une panoplie de fonctions Super Device et EMUI 12, qui font de ce flagship branché et roi de l’appareil photo le gadget technologique le plus en vogue. Avec le Huawei Nova 9, on peut prendre tant de photos attirantes grâce à l’appareil photo Ultra Vision de 50 Mpx et faire des vidéos comme un pro avec la selfie vidéo 4K de 32 Mpx avec enregistrement continu avant/arrière.

Il est disponible dès maintenant avec l’offre exceptionnelle HUAWEI freelace comme cadeau gratuit.

Prenez de remarquables photos avec la caméra Ultra Vision 50MP

HUAWEI nova 9 est à la mesure de la réputation de la marque en matière de qualité photographique exceptionnelle. Le smartphone est équipé d’un nouveau système de quadruple caméra AI Ultra Vision de 50MP qui comprend une caméra principale Ultra Vison de 50MP avec un capteur de 1/1,56 pouce – le dernier smartphone de la série HUAWEI nova.

Avec ce grand capteur, vous pouvez capturer des images en haute résolution, et pas seulement cela, même lorsque vous agrandissez et recadrez les photos, vous pouvez toujours voir clairement les plus petits détails.

La configuration de l’appareil photo comprend également un appareil photo ultra-grand angle de 8 Mpx pour prendre de vastes photos de paysages et des photos de groupe, en plus d’un appareil photo de profondeur de 2 Mpx qui ajoute des effets Bokeh à vos photos et d’un appareil photo macro pour prendre des photos d’aussi près que 4cm[1].

Montrez au monde entier combien vous êtes belle

Aucune expérience de partage social n’est complète sans de bons selfies ? La caméra frontale haute résolution de 32 Mpx du HUAWEI nova 9 est équipée d’un grand capteur de 1/2,8 pouce avec un fort pouvoir de résolution et des capacités de détection de la lumière. Les caméras avant et arrière du HUAWEI nova 9 vous permettent de capturer des photos et des vidéos de qualité haute définition. Grâce à la technologie révolutionnaire XD Fusion Engine de Huawei, chaque photo et vidéo capturée sur le HUAWEI nova 9 conserve ses détails exquis.

Le HUAWEI nova 9 propose également des effets de beauté pour les selfies, afin de rendre les teintes de peau et les textures plus authentiques et naturelles face à des sources de lumière et des arrière-plans complexes. En outre, les algorithmes Super Night Selfie de Huawei utilisent l’IA (intelligence artificielle) pour renforcer la luminosité des points sombres et réduire le bruit numérique dans les photos. Grâce à ces fonctionnalités, tous vos selfies pris sur le HUAWEI nova 9 seront prêts à être mis en ligne dès que vous aurez cliqué sur le déclencheur.

Le vlogging de haut niveau à portée de main

Avec l’enregistrement continu avant/arrière – une toute nouvelle fonctionnalité ajoutée au HUAWEI nova 9, vous pouvez capturer l’un ou l’autre côté dans une seule vidéo sans avoir à effectuer de post-montage, et avec la vidéo à double vue, vous pouvez même montrer les deux perspectives à la fois, aussi simple que cela !

De plus, avec l’application Petal Clip, vous pouvez facilement choisir parmi une variété de modèles et de thèmes vidéo avant de poster vos vlogs ou autres vidéos sur les réseaux sociaux en un rien de temps. Les processus d’édition compliqués ont été simplifiés grâce à la recherche de vidéos et à la création de vidéos en un clic. En outre, juste au cas où vous prenez une photo, que vous aimez et que vous voulez la partager avec le monde ou vos amis, et votre famille, vous pouvez facilement télécharger votre application de réseaux sociaux préférée. Fonctionnant sous EMUI 12, le HUAWEI nova 9 offre une expérience intelligente et fluide aux utilisateurs. L’AppGallery, fiable, innovante et sécurisée, est disponible sur le HUAWEI nova 9, où les utilisateurs peuvent télécharger un large panel d’applications de haute qualité.

Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici : https://hmall.tn/produit/huawei-nova-9-2/

Meta Description: The cool features in the HUAWEI nova 9 Ultra Vision Camera

[1] 4 cm short shooting distance.