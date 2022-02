Tunisie – Djerba : 2ème édition du Salon international de l’aéronautique et de la défense du 11 au 15 mai 2022

Du 11 au 15 mai 2022, l’île de Djerba (Gouvernorat de Médenine) accueillera le Salon international de l’aéronautique et de la défense dans sa seconde édition avec plus de 42 délégations officielles de plusieurs pays, a déclaré à l’agence TAP, le responsable de la société organisatrice, Islem Louati.

Cette manifestation dédiée essentiellement à l’investissement et au développement du marché africain a pour objectif d’attirer le tourisme d’affaire, l’échange des compétences et prendre connaissance des dernières nouveautés dans le domaine de l’aéronautique et de la défense.

Rappelons que la 1ère édition du Salon international de l’aéronautique et de la défense s’est tenue du 4 au 8 mars 2020 à l’aéroport de Djerba-Zarzis.

Le salon a été un succès au niveau professionnel avec la présence des principaux acteurs de l’industrie aéronautique. Au cours de cette édition, plus de 23 milles visiteurs se sont déplacés durant les deux journées ouvertes aux publics pour admirer les shows aériens.