Environ 18 mois pour fabriquer et assembler le satellite académique ” TUNSAT-1 “

Les différentes phases de fabrication et d’assemblage du premier satellite académique ” TUNSAT-1 ” devront être effectuées en Tunisie, par les étudiants de l’Ecole, durant une période ne dépassant pas les 18 mois, a indiqué mercredi, dans une conférence de presse, la directrice de l’Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologie Appliquée (ESPITA-IHE) de Sousse, Hana Aouinette.

Les Nations Unies avaient annoncé, aujourd’hui, que l’équipe de l’ESPITA-IHE a remporté le prix de la 6ème édition du programme ” KiboCube “, et elle aura l’opportunité de lancer le satellite académique ” TUNSAT-1 ” vers la Station Spatiale Internationale (ISS) en 2023.

Aouinette a précisé que le satellite devra par la suite, faire l’objet de premiers essais en Tunisie, avant d’être testé en Egypte, en partenariat avec l’Agence Spatiale égyptienne.

” Le lancement du satellite se fera à bord d’une fusée japonaise ou américaine vers l’ISS. Il sera placé à 400 km d’altitude”, a-t-elle encore souligné.

“Une fois dans l’espace, la prise du contrôle de TUNSAT-1 se fera par une équipe tunisienne, laquelle sera chargée de l’exploitation des données fournies par le satellite et de la préparation de nouvelles missions dans l’espace”.

Il est à noter que ce projet contribuera au transfert d’expertise du Japon vers la Tunisie, et ce, grâce à la coordination et la coopération technique avec l’Agence Spatiale Japonaise durant toutes les phases de cette mission qui s’étendra sur une période d’un an et demi.