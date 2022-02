Tunisie : Retour du public aux stades à partir du 19 février 2022

Le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce, mercredi, dans un communiqué, avoir autorisé le retour du public sportif aux compétitions locales, continentales et internationales, et ce à partir du samedi 19 février, à condition de ne pas dépasser 50 pour cent de la capacité d’accueil des espaces sportifs.

Le ministère souligne, par ailleurs, la nécessité de présenter le passeport vaccinal et de respecter le protocole sanitaire et les mesures de prévention en vigueur.

Cette décision a été prise en coordination avec toutes les parties concernées en considération de l’important soutien moral que représente la présence des supporters pour les clubs tunisiens et au vu de la stabilité de la situation sanitaire dans le pays, ajoute le ministère.