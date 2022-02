Battue aux loups à Kasserine: L’Association tunisienne de la vie sauvage dénonce cette décision

L’Association Tunisienne de la Vie Sauvage (ATVS) a dénoncé, jeudi, la décision prise par l’association régionale de la chasse et des chasseurs de Kasserine d’organiser une battue aux loups, en collaboration avec la Direction Générale des Forêts.

” Ce genre de pratique ne se base en aucun cas sur des fondements scientifiques et porte atteinte au patrimoine naturel de la Tunisie “, a déploré le président de l’ATVS, Wael Ben Aba dans une déclaration à l’agence TAP.

Selon lui, le gouverneur de Kasserine n’a pas été informé de cette décision, soulignant, toutefois, qu’il a promis d’enquêter sur cette affaire.

Dans un communiqué, l’association a estimé qu’une battue sans le comptage de la population des loups de ce territoire représente ” une menace très importante pour l’espèce dans cette région mais aussi pour tout l’écosystème étant donné qu’il s’agit d’un prédateur pionnier qui régule les populations “.

Le conflit Homme-Loup est un conflit cosmopolite très ancien et des alternatives commencent à voir le jour dans plusieurs pays afin d’apaiser la relation entre cet animal et les éleveurs et faire cohabiter les deux dans un même écosystème, souligne la même source, faisant observer que l’indemnisation des éleveurs par l’état et les organisations de la société civile représente aujourd’hui l’une des solutions les plus efficaces.

L’ATVS a, par ailleurs, indiqué qu’elle mettra à la disposition des autorités, son expertise et ses connaissances en biodiversité pour trouver des alternatives à ces pratiques et contribuer à la cohabitation Homme-Nature en Tunisie.

Selon l’association régionale de la chasse et des chasseurs de Kasserine, un nombre d’habitants des zones montagneuses dans la région se sont plaints des attaques de loups ciblant leur bétail, raison pour laquelle, elle a indiqué avoir pris la décision d’organiser une battue en collaboration avec la direction générale des forêts.