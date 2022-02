La Tunisie abrite la 7e championnat arabe de rugby à VII

La Tunisie accueillera, les 25 et 26 février courant, la 7e édition du championnat arabe de rugby à VII (hommes et dames) dont les rencontres se dérouleront au stade Zouiten, à Tunis.

Quatre pays prendront part à la compétition féminine, à savoir la Tunisie, les Emirats Arabes Unis, l’Egypte et l’Algérie, et huit pays répartis en deux groupes sont engagés pour le tournoi masculin, dont deux équipes tunisiennes (A et B). Il s’agit de :

– Groupe A : Egypte, Emirats, Algérie et Tunisie B

– Groupe B : Syrie, Libye, Arabie Saoudite et Tunisie A.