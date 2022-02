Maroc Telecom : Les clignotants au vert malgré la Covid-19

Malgré la crise économico-sanitaire, Maroc Telecom a démontré en 2021 sa résilience et son adaptabilité sur l’ensemble de ses marchés et termine en ligne avec l’ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers.

En effet, Maroc Telecom a annoncé, jeudi 17 février 2022, ses résultats consolidés en 2021 avec une augmentation de la base client du Groupe de 1,8% pour atteindre 74 millions de clients, et une augmentation de 11,1% du résultat net pour s’établir à plus de 6 milliards de dirhams (MMDH).

Ainsi, Maroc Telecom a franchi la barre des 74 millions, répartis dans 11 pays africains. Une hausse tirée notamment par la croissance de la base clients de ses filiales basées au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, au Bénin, au Niger, en Mauritanie, au Togo, au Gabon et en Centrafrique, explique le groupe.

En 2021, le parc Mobile de Maroc Telecom compte 19,9 millions de clients, en hausse de 2,1% sur un an, alors que le parc Fixe continue de perdre des clients (1,7%) au profit du parc FTTH (fibre optique), en croissance de 47%.

A l’international, les activités du Groupe affichent un chiffre d’affaires de 16 912 millions de dirhams, en hausse de 1,5% à change constant.

Om KH