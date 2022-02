Le jardin d’enfant public Borj Louzir Ezzahra portera le nom de la militante Lina Ben Mhenni

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa s’est entretenue jeudi avec Sadok Ben Mhenni, père de la militante pour les droits et les libertés et blogueuse disparue Lina Ben Mhenni et président de l’association “Lina Ben Mhenni”.

A cette occasion, la ministre a annoncé que le jardin d’enfant public Borj Louzir Ezzahra qui sera inauguré avant le mois de septembre prochain portera désormais le nom de Lina Ben Mhenni, en hommage à la militante disparue et en guise de reconnaissance à ses contributions aux nobles causes de l’égalité, la justice et la dignité, a indiqué un communiqué publié par le ministère de la femme.

La ministre a exprimé son soutien aux activités de cette association qui commémore le 19 février 2022, le 2e anniversaire de la disparition de Lina Ben Mhenni, soulignant l’adhésion de son département aux valeurs et causes qu’elle a défendues.

Les deux parties ont convenu de signer un accord de partenariat pour consolider la coopération en matière de diffusion des principes des droits de l’homme.

Le ministère de la femme a chargé le centre des recherches, d’étude, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) de publier l’un des ouvrages de la défunte Lina Ben Mhenni sur les droits de la femme et les droits humains en général.

De son coté, Sadok Ben Mhenni a exprimé sa considération au ministère de la famille et la femme pour son soutien aux activités de l’association, qui a-t-il dit “s’emploie à préserver le patrimoine de Lina Ben Mhenni, illustré dans ses ouvrages, conférences et aussi la consécration des principes de la liberté et l’égalité”.

A cette occasion, il a passé en revue le programme de commémoration du 2e anniversaire de la disparition de Lina Ben Mhenni à la Cité de la culture qui comporte des volets artistiques, des documentaires et des témoignages sur son parcours de militantisme ainsi qu’une exposition de photos, un don de livres et des campagnes de sensibilisation sur le don d’organes.