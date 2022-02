Tahar Fazaa dédicace son premier livre en dialecte tunisien “Ettayes” à la Librairie El Moez

A l’occasion de la réouverture de la Libraire El Moez au beau milieu de plusieurs personnalités culturelles pour ne citer que le grand Raja Farhat, Chiraz Laatiri ancienne ministre des affaires culturelles, son gérant Mohamed Bahri a tenu à fêter aussi la parution d’un nouveau livre signé par l’auteur et l’éditeur tunisien Tahar Fazaa “Ettayes”.

Pendant près de trois heures de dédicace, ce sont plus de 250 personnes, hommes, femmes, enfants et jeunes de tout bord, qui ont afflué vers l’espace dont le crédo “lire c’est rêver les yeux fermés” grâce au livre “qui n’est qu’une fenêtre par laquelle on s’évade” (Julien Green).

Célèbre auteur de près d’une vingtaine de livres en langue française, Tahar Fazza connu également par ses écrits en arabe littéraire, a déclaré à l’agence TAP que ce nouveau livre signe un nouveau départ pour lui avec l’écriture pour la première fois d’un ouvrage en dialecte tunisien.

Publié par Sindbad Editions, “Ettayes” a-t-il précisé est un livre de nouvelles. En 215 pages, les événements de l’histoire se passent en Tunisie dans un village perdu avant 1956, c’est à dire avant la promulgation du Code du Statut personnel (CSP) venu régir notamment les règles du divorce devant le tribunal. “Ettayes” c’est une règle religieuse en vertu de laquelle la femme répudiée trois fois par son mari ne peut lui revenir qu’après avoir épousé un autre.

Dans son livre, Tahar Fazaa raconte l’histoire d’un poète chanteur populaire qui est tombé, par le regard, lors d’une fête, sous le charme d’une femme. Le hasard a fait que cette dernière soit répudiée par son mari. Le hasard a fait encore son miracle: c’est ce jeune fou amoureux qui se trouve l’heureux élu avec lequel elle se marie juste pour une nuit….”Ettayes” en un mot est une folle histoire d’amour qui n’a duré qu’une nuit….