La nouvelle Miss Tunisie 2021 est étudiante à la faculté de médecine de Tunis (vidéo)

La nouvelle Miss Tunisie 2021 est Nesrine Haffar, une étudiante en 5ème année médecine à la faculté de médecine de Tunis. L’annonce de son couronnement a été faite en marge d’une cérémonie organisée à Hammamet et diffusée en direct sur la chaine YouTube Miss Tunisie.

Nesrine Haffar, âgée de 22 ans est originaire de la ville de Béni Khiar au Cap Bon, gouvernorat de Nabeul. La nouvelle miss Tunisie est fan de sport, elle joue au basket-ball et est très active dans le domaine de la santé, notamment en matière de sensibilisation au dépistage précoce de toutes les maladies et particulièrement le cancer du sein et le diabète. Elle a indiqué sur les ondes de la radio Mosaique Fm qu’elle a aussi participé aux opérations de sensibilisations pour la vaccination contre le coronavirus.

La MISS ECO INTERNATIONAL 2022 est Amel Makni. La Miss Franco-Tunisienne présentera la Tunisie dans le cadre de la compétition de MISS ECO INTERNATIONAL prévue au mois de mars 2022 au Caire en Egypte.

Vous pouvez revoir la cérémonie de miss Tunisie 2021 qui a été retardée d’une année à cause de la pandémie du coronavirus, ici :

