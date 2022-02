L’Université Centrale s’associe à Century 21 pour favoriser l’employabilité de ses étudiants en Tunisie

L’Université Centrale, membre d’Honoris United Universities, premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, a paraphé en début de l’année 2022 un partenariat avec CENTURY 21 Tunisie.

Cette connexion garantira l’employabilité des étudiants du groupe UC dans les agences CENTURY 21 en Tunisie juste après s’être formés au sein de la nouvelle entité co-créée par les deux institutions et nommée CAMPUS 21. Formulaire pour s’inscrire .

Cette entité offrira donc l’opportunité aux diplômés de L’Université Centrale ainsi que tout autre candidat répondant aux conditions d’accès et intéressé par une carrière dans l’immobilier de poursuivre une formation lui garantissant un emploi attrayant, avec une rémunération déplafonnée lui permettant ainsi d’ambitionner pour une évolution à la fin de son année de formation.

Au cours de cet apprentissage, les candidats participeront à différents workshops animés par des invités de renom et des professionnels du secteur, en plus d’être confrontés à des cas d’affaires réels, des simulations ainsi que des études de cas en direct.

Outre la formation théorique et pour apprendre le métier dans tous ses détails, les étudiants seront amenés à effectuer un stage de 6 mois qui leur permettra de découvrir la réalité du terrain et de s’initier au monde professionnel en intégrant des agences Century 21 en Tunisie.

Pour rappel, Century 21 est la première organisation immobilière dans le monde. Le réseau regroupe plus de 14 000 agences et 155 000 collaborateurs opérant sur plus de 86 pays.

Maximiser l’employabilité de ses étudiants, multiplier les débouchés, offrir ce qu’il y a de meilleur en termes de formation, tels sont les objectifs primordiaux que l’Université Centrale s’engage à atteindre au quotidien à travers ses nombreuses conventions dans le secteur pédagogique et académique mais aussi et surtout professionnel.

Tekiano avec communiqué