HUAWEI WATCH GT 3: Collection Phases de Lune II, votre meilleur partenaire santé

La nouvelle HUAWEI WATCH GT 3 Collection Phases de Lune II a franchi une toute nouvelle étape dans l’univers des smartwatches. En plus de son design haut de gamme et l’époustouflante fonction phases de lune, les utilisateurs peuvent choisir entre différents types d’affichage indiquant le mouvement des marées, les constellations et bien d’autres choses.

Outre les spécificités en termes d’autonomie de la batterie, d’options améliorée de suivi des entraînements sportives et de connectivité, la montre HUAWEI WATCH GT 3 est un véritable tableau de bord de l’état de santé de l’utilisateur.

Bilan de santé en temps réel

La HUAWEI WATCH GT 3 est un partenaire de santé par excellence. Equipée d’une panoplie très riche de fonctions de surveillance continue, la montre aide l’utilisateur à merveille pour prendre soin de sa santé et détecter tout indicateur sanitaire anormal.

La HUAWEI WATCH GT 3 se démarque également par la technologie de surveillance de la qualité du sommeil HUAWEI TruSleep™ 2.0. Il s’agit d’une technologie de très haut niveau capable d’assurer une surveillance des différents stades du sommeil, mais aussi une surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel, une surveillance de la respiration pendant le sommeil. Le système détecte avec précision 6 problèmes de sommeil typiques et fournit les consignes et les services personnalisés pour améliorer la qualité du sommeil.

Avec le système Shamrock Healthy Living, l’utilisateur est parfaitement accompagné et renseigné sur les détails de son hygiène de vie à l’instar de la consommation quotidienne d’eau, la nécessité de faire des exercices sportifs, la surveillance de son alimentation, etc.

Avec la HUAWEI WATCH GT 3, vous aurez votre bilan de santé autour de la poignée. Le produit sera bientôt disponible en Tunisie, selon des sources bien informées.

communiqué