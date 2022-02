Les prix du gros pain et de la baguette restent inchangés en Tunisie

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations dément avoir l’intention d’augmenter le prix du gros pain, affirmant que le rythme d’approvisionnement du pain se poursuit avec plus de 8 millions de pains distribués quotidiennement dans les différentes régions de la Tunisie.

Le ministère a rappelé, dans un communiqué, qu’il n’y aura pas de hausse de prix, le prix de l’unité est de 230 millimes pour le gros pain (poids 400 grammes) et de 190 millimes pour les baguettes (220 gr).

Le département du Commerce a tenu à rappeler que l’approvisionnement de ces boulangeries en farine PS- 7 et en semoule subventionnées va continuer, et ce, de suite à une réunion, tenue le 21 février 2022, entre les responsables des boulangeries relevant du Groupement professionnel des boulangeries modernes de la CONECT et les représentants du ministère du Commerce.

Il a été également décidé d’associer toutes les parties prenantes à l’étude des réformes à engager au niveau du système de subvention.