Tunisie – météo : baisse relative de l’intensité du vent et températures en légère hausse

L’intensité du vent connaîtra, mercredi, 23 février 2022, une baisse relative avec une vitesse maximale de 60 km/h, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les bulletins de mise en garde restent, néanmoins, en vigueur pour les activités de la navigation et de la Pêche. La mer sera très agitée sur les côtes Est et agitée sur le nord.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 13 et 18 degrés dans le nord et sur les hauteurs et entre 18 et 23 degrés ailleurs. Quelques pluies locales seront attendues sur le nord et le temps sera passagèrement nuageux ailleurs.