Film de la FTDES “Le Bassin Minier : L’Affaire d’une Nation”: Avant-première à la salle le Rio de Tunis

Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, FTDES présente l’Avant-Première de son film documentaire « Le Bassin Minier : Les Prémices d’une Révolution », d’une durée de 82 minutes et réalisé par le journaliste et le producteur tunisien Nidhal Azzem.

Ce film documentaire est une initiative du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux afin de préserver la mémoire nationale dans laquelle le soulèvement du Bassin Minier était l’une des étapes les plus importantes.

Le film relate le népotisme et la corruption qui régissait la question de l’embauche et le chômage dans le bassin minier jusqu’à ce que la situation éclate le 05 janvier 2008 et que les protestations des jeunes se développent en un soulèvement populaire sans égal.

Grâce à ses archives, cette initiative offre l’occasion de mettre en relief l’importance de la société civile et des luttes des mouvements sociaux en Tunisie prérévolutionnaire.

L’avant première du film “Le Bassin Minier : L’Affaire d’une Nation” est prévue pour vendredi 25 février 2022 à la salle Le Rio à Tunis.

Tekiano avec FTDES