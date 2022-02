Lancement d’INNOVATECH, le Fonds de Capital Développement dédié aux PMEs Innovantes

Le lancement officiel du Fonds INNOVATECH vient d’être concrétisé. Cet événement de lancement est organisé par la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) et Smart Capital (SC), en partenariat avec la Banque Mondiale (BM) et ce, dans le cadre de la mise en place du projet d’appui aux Startups tunisiennes et PME innovantes.

Le Fonds INNOVATECH lancé le 23 février 2022, est d’une taille de 125 MD. Il ciblera les PMEs ayant des programmes de développement incluant des investissements dans l’innovation et des technologies dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la FinTech, de l’énergie renouvelable, de l’AgriTech, l’industrie 4.0, des TIC et de l’électronique, le big data, l’intelligence artificielle et de l’analyse, les médias et le commerce électronique et toutes technologies qui permettraient une transformation digitale.

Ces PMEs doivent :

– Présenter une situation financièrement saine,

– Être créées depuis plus de deux ans,

– Avoir un effectif compris entre 10 et 200,

– Avoir une capacité de croissance confirmée

Un impact sur la compétitivité, l’emploi et le développement inclusif sont également recherchés.

INNOVATECH a pour objectif de soutenir 40 à 50 PME innovantes et technologiques en Tunisie en phase de développement (ayant plus de 2 années d’existence et un Effectif <200 employés).

Le Fonds fonctionne en Co-investissement, et vise la mobilisation du secteur privé afin de parfaire les schémas de financement des projets qui lui seront présentés.

Le fonds investit en fonds propres et quasi-fonds propres avec des tickets compris entre 1 et 2,5 MDT en premier « round » et peuvent atteindre 7 MDT en « follow-on ». L’exposition cible du Fonds dans la PME se situe entre 35% et 40% et la période d’investissement est de 5 ans (2022-2026).

Le projet d’appui aux Startup et PME innovantes (Composante 2.2) inclut également un mécanisme qui vise à préparer un flux de projets de haute qualité à l’intervention d’InnovaTech. Cette composante permettra d’offrir des subventions pour la préparation à l’investissement, et surtout à l’adoption des technologies au profit de PME existantes ayant une forte orientation technologique et un fort potentiel de croissance. Un comité de sélection des bénéficiaires de subvention a été créé à cet effet.

Il est à rappeler que le Projet d’appui aux Startups et PME innovantes a bénéficié d’un financement public via un prêt de la Banque mondiale qui s’élève à 75 M$ dont 17 M$ dédiés au financement de la souscription de la CDC au premier « closing » du Fonds InnovaTech et 3 M$ pour la composante d’adoption de technologies. Ce projet finance également le Fonds de Fonds (ANAVA) dédié au financement des VC et Startups, et le programme Flywheel d’appui à l’écosystème des Startups, lancés tous les deux le 23 Mars 2021.

A l’initiative de ce Fonds, figurent des entités connues pour leurs actions visant à promouvoir l’innovation dont la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), premier bailleur et sponsor du Fonds (Anchor investor) mandaté par le Gouvernement tunisien pour la mise en œuvre du projet de la BM et la coordination de l’ensemble de ses aspects fiduciaires, et Smart Capital, l’unité d’implémentation dudit projet en sa qualité de société de gestion. L’agrément du fonds a été délivré le 23 juillet 2021 (n°48-2021), et son visa le 21 décembre 2021 par le CMF. Il est aussi le premier fonds à avoir adopté la forme de FIS (Fonds d’Investissement Spécialisé) en Tunisie.

Tekiano avec communiqué