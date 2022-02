Match Naples vs FC Barcelona: chaines qui diffusent le match retour de l’Europa League du 24 février

Naples et du FC Barcelone s’opposent jeudi 24 février 2022 dans le cadre du match barrage retour de l’Europa League. Le match Naples vs FC Barcelona sera joué à 21h au stade Diego Armando Maradona, anciennement stade San Paolo, le stade italien situé à Naples.

Les formations probables de Naples et du FC Barcelone au cours du match du 24 février 2022:

Naples : Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen.

FC Barcelone : Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Alba, Nico Gonzalez, F. De Jong, Pedri, Traoré, Aubameyang, Ferran Torres.

Vous pouvez regarder le match Naples vs FC Barcelona en direct live sur les chaines beinsports premium 1, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones, Sport TV 2, Sky Sport 3 Autriche, Sky Sport Uno et TV24. Le streaming du match Naples vs FC Barcelona est accessible en s’abonnant sur beinconnect.