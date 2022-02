Tunisie : Report de la grève des distributeurs de carburant

La fédération générale du pétrole et des produits chimiques, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a décidé, jeudi, de reporter la grève des transporteurs de carburant, prévue les 25 et 26 février 2022, pour les 18 et 19 mars 2022, a annoncé le secrétaire général de la fédération, Mohamed Borni Khemila.

Il a expliqué, dans une déclaration à l’agence TAP, que ce report intervient en réponse à la demande du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie pour examiner les revendications des professionnels du secteur qui réclament une augmentation des salaires, soulignant que l’accord relatif aux majorations salariales dans le secteur privé signé le 1er janvier 2022, n’a pas été à la hauteur des attentes des distributeurs de carburant.

TAP