 Yakouta, le monodrame de Leila Toubel de nouveau sur scène à Tunis et à Liège

Yakouta, le nouveau monodrame de Leila Toubel sera de retour sur scène à Tunis et en Belgique. Après son premier cycle à grand succès en octobre 2021 et sa tournée triomphale à Paris, Genève et Bruxelles, la dramaturge tunisienne revient avec son spectacle “Yakouta” à la salle 4ème art de Tunis et au prestigieux théâtre de la Cité Miroir à Liège.

Yakouta est une histoire de mille et une femmes, un cri contre l’omerta, une bougie dans les chambres obscures et un écho des larmes étouffées. Synopsis de “Yakouta” : Entre les murs de sa solitude, avec son corps abimé, ses souvenirs amers et son âme écorchée, une femme enfermée, battue à mort par son compagnon, va délirer l’histoire de sa fille « Yakouta », née sous X et abandonnée devant une mosquée. Aujourd’hui (Temps du drame) et après vingt-quatre longues années, les retrouvailles devaient avoir lieu.

Le public aura rendez-vous avec Yakouta à la salle 4ème Art de Tunis, vendredi 25 et le samedi 26 février 2022 à 18H30. Le spectacle s’envolera par la suite pour rencontrer de nouveau le public européen samedi 12 Mars 2022 à Liège au prestigieux théâtre de la Cité Miroir. La représentation sera suivie par un débat avec le public.

Pour avoir plus d’informations suivez les liens suivants : Lien de l’évènement à Tunis :https://fb.me/e/27ywaTgrR . Lien de l’évènement à Liège : https://fb.me/e/4yg9v7YKD

Tekiano avec communiqué