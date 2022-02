Les Ecoles Idéales et l’UCW Canada signent une convention pour des cursus universitaires distingués

Les Ecoles Idéales (Ecoles candidates à l’International Baccalauréat) ont une convention avec « The Université of Canada West » (UCW). Ce partenariat que les deux institutions comptent développer dans l’avenir est le fruit des performances des diplômés des « Ecoles Idéales » maîtrisant parfaitement les langues française et anglaise qui ont rejoint les bancs de UCW et ont excellé dans les matières scientifiques.

Des étudiants issus des Ecoles Idéales ont à l’occasion pu bénéficié de bourses d’études. La convention entre les Ecoles Idéales et été signé lors d’une cermonie qui s’est tenue vendredi 25 février 2022 à Nabeul.

La convention a été signée par M. Mourad Ghalleb, PDG du Groupe scolaire « Les Écoles Idéales » et Mrs. Alyona Scholze, EMEA Region Director of University Canada West. « La Tunisie a historiquement accordé la plus haute importance à une éducation et un enseignement de qualité.

Le développement de l’enseignement privé illustre les politiques de l’Etat visant à offrir aux parents et aux élèves le choix des cursus scolaires qu’il s’agisse de public ou de privé tout en veillant à optimiser la qualité de l’enseignement public pour assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage. Aux « Ecoles Idéales, nous considérons notre partenariat avec « The University of Canada West » comme une opportunité pour nos bacheliers qui peuvent suivre des cursus universitaires de haute facture dans un pays qui se distingue par une excellente qualité de vie et une éducation exceptionnelle » a déclaré à l’occasion M.

Mourad Ghalleb Excellence et qualité, c’est l’objectif de ce partenariat dont le but est de susciter des synergies entre deux acteurs clefs dans le secteur de l’éducation, ouvrir de nouveaux horizons aux étudiants tunisiens historiquement très présents au Canada et leur permettre de choisir des parcours universitaires différents et d’acquérir de nouvelles expertises et un know how différent. Mohamed Ridha Mlika, gouverneur de Nabeul, Patrice Cousineau, Ambassadeur du Canada en Tunisie ont pu découvrir à l’occasion de la signature de la convention le campus des « Ecoles Idéales » bâtiments, salles de classe, laboratoires et équipements, salle de sport, auditorium, soit tous les outils constituant les éléments essentiels pour un apprentissage de qualité dans les établissements scolaires.

Les écoles idéales c’est :

-13 sites entre le Cap Bon et 1 site sur Tunis ;

– 450 emplois directs et plus que 1000 emplois indirects à travers différentes conventions de prestations de services

-20 ans d’existence -prise en charge de l’apprenant de la petite maternelle à la terminale

– partenariats scolaires : Université de Boston, et l’UWC

– aaccréditations AEFE

-école candidate à l’IB (International Baccalauréat)

-partenariats : British Council, Institut Français (IFT), APTIS (centre d’examen agréé par le British Council)

-une très bonne qualité de formation (meilleurs résultats Aux concours nationaux 6eme et 9eme et examens nationaux BAC sur la Région du Cap Bon)

-parrainage et participation sociétale : partenaire de 10 écoles rurales sur le Cap Bon et au delà, partenaire avec la voix de l’enfant autiste, partenaire avec la Délégation de Dar Chaabane et de Nabeul pour tout ce qui est actions sociales : Ramadan, Aid, Rentrée scolaire

University Canada West

C’est une université privée située en Colombie-Britannique, au Canada. Elle a été fondée en 2005 par David F. Strong, ancien recteur de l’Université de Victoria.

UCW a été acheté en 2008 par le groupe Eminata et vendu en 2014 à Global University Systems, ses propriétaires actuels. A « l’University Canada West » (UCW) l’accent est mis sur l’excellence de l’enseignement avec des classes de petite taille et des professeurs ayant une expérience des affaires dans le monde réel.

En tant qu’université axée sur les affaires, on dispense aux étudiants les connaissances pour travailler dans les industries en évolution rapide d’aujourd’hui. UCW propose des diplômes de premier cycle et des cycles supérieurs aux étudiants nationaux et internationaux dans :

-la maîtrise en administration des affaires (MBA)

-études de commerce

– arts en communication d’entreprise

– Arts

Tekiano avec communiqué