Ligue des champions d’Europe 2022: la finale délocalisée de la Russie à la France

La finale de la Ligue des champions d’Europe de football 2022, prévue initialement à Saint-Pétersbourg en Russie, a été officiellement délocalisée au Stade de France à Saint-Denis, le 28 mai, en réaction à la situation d’insécurité dans la région, annoncé vendredi l’Union européenne de football (UEFA).

L’enceinte parisienne a accueilli en 2006 cette affiche de prestige, gagnée alors par le FC Barcelone contre Arsenal, ainsi qu’en 2000, l’année du sacre du Real Madrid aux dépens de Valence.

Il s’agit de la sixième fois pour la France, le Parc des princes à Paris ayant déjà accueilli trois fois (1956, 1975, 1981) la finale.

“L’UEFA tient à remercier le président de la République française Emmanuel Macron pour son soutien personnel, et son engagement pour déplacer en France le match le plus prestigieux du football européen de clubs, durant une période de crise sans précédent”, a réagi l’instance basée à Nyon.

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

Full statement ⬇️

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2022