Tunisiens en Ukraine : liste des contacts à appeler pour faciliter l’évacuation

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger coordonnent actuellement avec les autorités ukrainiennes et les pays voisins ainsi que les organisations internationales œuvrant dans le domaine humanitaire et les associations de Tunisiens en Ukraine, pour l’évacuation des ressortissants tunisiens dans ce pays, affirme-t-il jeudi.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de la cellule de crise chargée du suivi de la situation en Ukraine, les ministères et structures concernées par le plan d’évacuation affirment être prêts pour le rapatriement des tunisiens qui ont enregistré leurs données auprès des ambassades tunisiennes à Moscou et à Varsovie et n’ont pas pu quitter le territoire ukrainien.

Le ministère renouvelle son appel lancé aux autres membres de la communauté tunisienne en Ukraine désireux d’être rapatriés à contacter dans les plus brefs délais les ambassades de Tunisie à Moscou ou à Varsovie pour mettre à jour leurs données afin d’être inscrits sur les listes des Tunisiens qui seront évacués.

Le département des Affaires étrangères réitère ses appels à la plus haute vigilance et à se conformer aux recommandations des autorités du pays de résidence.

Le ministère des Affaires étrangères rappelle les coordonnées des contacts mis à la disposition des membres de la communauté tunisienne en Ukraine pour faciliter le raptriement :

Ambassade de Tunisie à Moscou :

+79164125671

+74956912858

Email: ambatunis@mail.ru

Ambassade de Tunisie à Varsovie :

+48506753463

Email: at.varsovie@ambtun.pl

konsularny@ambtun.pl

Ambassade de Tunisie à Bucarest:

+40759808344

Email : at.bucarest@upcmail.ro

tun_citizen@atunisia.ro

Directeur de la Permanence au Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger :

+21671782201

Président de la Maison de Tunisie en Ukraine, Sofiane Matoussi :

+380639778417

Email : ngodartunis@gmail.com

Président de l’Association de la communauté tunisienne en Ukraine, Tarek Aloui : +380939662259

Nadhem Bahri : +380631721746 , Email : nadbah2009@yahoo.com

Tekiano avec communiqué