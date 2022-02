Un monument historique important à Manouba est récupéré par le ministère des domaines de l’Etat

Un terrain domanial non agricole squatté connu sous l’appellation “Pavillon Hammouda Pacha”, et considéré comme un monument historique tunisien important, situé dans un emplacement stratégique à l’entrée principale de l’hôpital Mohamed Kassab à Manouba, vient d’être récupéré par l’état.

Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Manouba ont réussi à récupérer vendredi 25 février 2022, ce monument d’une superficie de 3160 M2 suite à l’exécution d’une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la Manouba, en présence des représentants du ministère des affaires culturelles et des autorités locales et sécuritaires.

Le terrain domanial qui était squatté par autrui revêt une grande importance en terme d’emplacement et valeur historique vu qu’il est classé en tant que monument historique de l’époque de Hammouda Pacha en 1792 (fontaine publique).

Les services de l’institut national du patrimoine ont pris en charge ce monument restitué dans le but de le réhabiliter conformément à sa valeur historique.

