Amine Mraihi et NoMad Spirits en concert le 04 mars à la cité de la culture de Tunis

Amine Mraihi et le groupe No-Mad Spirits proposent un concert inédit vendredi 04 mars 2022 à la cité de la culture de Tunis. Le virtuose tunisien du oud se produira après une longue absence pour proposer ce nouveau projet NoMard Spirits dans le cadre d’un événement soutenu par l’Ambassade de Suisse en Tunisie, et coproduit par Scoop Organisation et le Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Amine Mraihi jouera du oud et du oud électrique, et sera accompagné par d’autres artistes de talent : Alex Lussiez aux tablas et batterie, Angel Demirev à la guitare et Valentin Conus au saxophone.

Cette équipe talentueuse présentera un nouveau projet qui consiste en une invocation au voyage où polyrythmes, improvisation et passion du partage, créent un dialogue inédit.

A quelques semaines du printemps, le concert des No-Mad Spirits feat. Amine Mraihi sera donc une belle manière de célébrer ensemble l’arrivée des beaux jours mais aussi de soutenir le monde du spectacle fortement impacté par la pandémie du coronavirus.

Le concert de Amine Mraihi s’insère dans le cadre de l’événement «Extented Session» prévu du 4 au 26 mars 2022. Les prix des billets du concert sont fixés à 30 dt. La vente se fait sur place à la Cité de la Culture Chedli Klibi ou en ligne.

Tekiano