Expo-vente et graffitis à Ezzahra pour rendre hommage au combat des artisanes tunisiennes

La ville d’Ezzahra accueille une exposition d’artisanes venant de différentes régions (Metouia, Kebili, Djerba, Medenine, Tabarka …) au petit jardin face à la gare d’Ezzahra. Cette expo-vente accompagnée de graffitis reflétant le Combat des femmes est prévue pour samedi 5 mars, de 10h à 16h.

L’événement s’insère dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les travaux de soins non rémunérés, des femmes, artisanes tunisiennes ayant bénéficié d’un appui d’Oxfam et ses partenaires pour professionnaliser leurs métiers exposeront leurs produits artisanaux.

Parmi les exposantes on retrouvera par exemple Malika Bedoui . Elle a commencé seule à créer des couffins et des tapis traditionnels. Grâce à l’appui d’Oxfam et des partenaires, elle est actuellement à la tête d’une micro entreprise qui emploie 7 femmes et se sent très fière de son parcours.

A côté de Malika, on pourra découvrir Besma qui s’est spécialisée dans la confection artisanale du Margoum, Haïfa qui confectionne des bijoux, et Fatma spécialisée dans la confection des produits en cuir.

Pour mettre en avant le combat des femmes, le groupe de graffitistes Blech Esm a réalisé un graffiti sur la façade d’un immeuble en illustrant la charge mentale et physique du travail de soins non rémunéré des femmes et parce que les enfants méritent aussi de s’amuser, il y aura des ateliers ludiques pour eux, encadrés par des professionnels.

Oxfam est une confédération internationale de 20 organisations en réseau dans plus de

90 pays, dans le cadre d’un mouvement mondial en faveur du changement, visant à bâtir

un avenir libéré de l’injustice de la pauvreté.

Oxfam en Tunisie se concentre (avec ses partenaires) sur trois principaux axes d’intervention: la mobilisation citoyenne pour des modèles de gouvernance et des politiques socio-économiques contre les inégalités, la justice de genre et l’autonomisation des femmes; et le renforcement d’un espace libre et influent pour la société civile.

Tekiano avec communiqué