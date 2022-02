La nouvelle HUAWEI WATCH GT 3 Moon Phase Collection II disponible en Tunisie

La nouvelle smartwatch de Huawei, HUAWEI WATCH GT 3 Moon Phase Collection II, est maintenant disponible en Tunisie avec une offre exceptionnelle : vous pouvez bénéficier d’un bracelet HUAWEI gratuit lorsque vous achetez la HUAWEI WATCH GT 3 46mm, et vous pouvez profiter d’écouteurs sans fil Bluetooth gratuits lorsque vous achetez la HUAWEI WATCH GT 3 42mm.

La smartwatch combine l’esthétique d’une montre classique avec la nouvelle collection Phase de Lune II, une autonomie de 2 semaines, des fonctions de suivi de la santé et de la forme physique ainsi que des fonctions d’assistant de vie pratiques et cool.

Avec la Moon Phase Collection II, la toute dernière smartwatch de Huawei offre aux utilisateurs une combinaison unique de design de montre classique et de technologie smartwatch. Les cornes minimalistes, les grands verres et la légèreté de la montre intelligente lui confèrent un aspect classique. Offrant une toute nouvelle expérience interactive intelligente, la HUAWEI WATCH GT 3 est dotée d’une couronne rotative avec retour tactile, offrant une reconnaissance des mouvements du doigt de haute précision. Les cadrans à affichage permanent (AOD) peuvent rester éveillés pendant l’utilisation quotidienne, et les visages de montre personnalisés permettent d’accéder facilement aux données d’exercice et aux applications en levant simplement le poignet. En outre, la HUAWEI WATCH GT 3 est compatible avec les appareils Huawei ainsi qu’avec d’autres appareils Android et iOS.

La HUAWEI WATCH GT 3 46 mm offre une durée de vie de la batterie de 14 jours en utilisation normale, tandis que le HUAWEI WATCH GT 3 42 mm offre une durée de vie de la batterie de 7 jours en utilisation normale.

Sur le volet santé, Huawei a considérablement amélioré ses capacités de gestion de la santé, cette smartwatch peut fournir des fonctions de surveillance continue, en temps réel et précise de la SpO2, du sommeil et du stress, pour une gestion complète de la santé. La HUAWEI WATCH GT 3 est équipée de la technologie de surveillance du sommeil HUAWEI TruSleep™ 2.0.

Le nouveau Shamrock k Healthy Living a ajouté de nombreuses petites fonctionnalités pour mieux répondre aux besoins de santé au quotidien des utilisateurs. Grâce à des paramètres personnalisés, les utilisateurs peuvent recevoir des rappels réguliers à l’instar des défis de santé, consommation d’eau quotidienne, pleine conscience quotidienne, rappel de sommeil précoce, volume d’exercice et rester positif sont autant de petites choses liées à votre santé.

La HUAWEI WATCH GT 3 est équipé de la toute nouvelle technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeenTM 5.0+. Le positionnement GNSS double bande à cinq systèmes assure également aux utilisateurs un positionnement géographique plus précis.

Avec la HUAWEI GT 3, Huawei combine les considérations scientifiques et l’expérience des utilisateurs pour développer l’AI Running Coach. La HUAWEI WATCH GT 3 est aussi dotée d’une fonction améliorée de suivi de l’entraînement, proposant plus de 100 modes d’entraînement, dont 18 modes d’entraînement professionnels, 12 entraînements en extérieur et 6 entraînements en intérieur.

