Tunisie – Coronavirus: La capacité d’accueil passe à 75% dans les espaces fermés et 100% ailleurs

La capacité d’accueil des espaces ouverts en Tunisie passera à 100% et celle des espaces fermés à 75% à partir du 01 mars 2022. C’est ce qu’a préconisé le ministère de la santé dans un communiqué rendu public vendredi.

Le ministère du Commerce et du développement des exportations a confirmé cette annonce dans un communiqué publié, dimanche 27 février 2022, et a indiqué l’assouplissement des mesures sanitaires appliquées en Tunisie, tout en appuyant sur la nécessité de présenter le passeport sanitaire, outre le port du masque et l’aération des espaces fermés.

Le ministère du commerce tunisien a détaillé une liste de mesures concernant les bars, cafés et salons de thé, applicables à partir du 01 mars 2022, à savoir:

– le respect d’une distance de 2,5 mètres entre les tables,

– le respect d’une distanciation scoiale d’un mètre entre les clients,

– l’aération des locaux avant et pendant le service

Pour les restaurants non classés et les fast-foods non classés:

– nécessité du respect d’une distance de 2,5 mètres entre les tables et d’une distanciation d’un mètre entre les clients, notamment pour les restaurants self-service, et ce, tout en interdisant aux enfants de moins de 12 ans de se servir seuls.

– augmenter le nombre des présentoirs dans les buffets et de les répartir de manière à éviter l’encombrement

– charger les serveurs de la distribution des assiettes, de prolonger la durée du service pour éviter la surpopulation

– fournir un nombre suffisant des cartes de menus, tout en assurant leur désinfection après chaque utilisation.

Concernant les expositions et les manifestations commerciales, le ministère a appelé à consacrer des portes d’entrée et de sortie des expositions, de présenter le passeport sanitaire, de porter les masques, de mettre à disposition le gel désinfectant à base d’alcool, de respecter la distanciation sociale à l’intérieur des salles et de nettoyer et de désinfecter les stands d’exposition quotidiennement, durant les jours de l’exposition.

Les agents de sécurité dans ces expositions doivent se charger de contrôler le respect du protocole sanitaire. Le ministère a mis l’accent dans son communiqué sur l’éventuel exclusion de tout exposant ou tout visiteur du salon qui ne respecte pas les dispositions du protocole sanitaire.

A noter que le taux de remplissage dans les espaces fermés de Tunisie passera de 75 à 100 % avec obligation de la présentation du pass vaccinal et port du masque dans les espaces fermés dès le 1er avril 2022, si les conditions sanitaires sont favorables.

Tekiano