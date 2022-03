Derby Milan : Sur quelles chaines regarder le match AC Milan vs Inter Milan du 01 mars?

La demi-finale aller de Coupe d’Italie opposant AC Milan vs Inter Milan se déroule mardi 01 mars 2022. Le match AC Milan vs Inter Milan se joue à 21H au stade San Siro de Milan.

Le derby Milanais est de retour pour un des matchs les plus attendus de la coppa italia. La rivalité est historique entre les deux voisins proche dans le classement du championnat italien. Quand L’AC Milan est seconde dans le classement du championnat, l’Inter Milan, est troisième et a connu deux succès, deux matchs perdus et un nul.

Vous pouvez regarder le match AC Milan vs Inter Milan en direct live sur les chaines AD Sports 1, L’Equipe TV, DAZN 2 Espagne, Sport TV 3, DAZN 1 Allemagne et la chaine italienne Canale 5. Le streaming du match AC Milan vs Inter Milan est disponible sur le site de l’équipe Tv.

Tekiano