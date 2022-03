IN Scope: Podcast de l’Institut Pasteur de Tunis, le 1er épisode disponible en ligne

L’Institut Pasteur de Tunis (IPT) lance son Podcast intitulé ‘In Scope’, disponible actuellement sur Spotify. In Scope offre un moment d’échange sur la Science de manière détendue et accessible, pour débattre des enjeux sociétaux de la science et partager les expertises de l’IPT et de ses chercheurs.

Durant les différents épisodes du podcast tunisien In Scope, l’IPT mettra la science et les scientifiques sous le microscope et propose de mieux connaître l’IPT et ses activités ainsi que ses chercheurs et leurs parcours, à travers des échanges, des portraits.

Des sujets plus spécifiques seront proposés autour des thématiques comme le diabète, les maladies infectieuses, les maladies rares, les cancers, etc., seront préparés à l’occasion des journées nationales et mondiales en lien avec la Science et la Santé.

Le premier épisode de la chaine In Scope de l’institut pasteur de Tunis, sera une interview du directeur général de l’IPT, Pr Hechmi Louzir, interview durant laquelle on découvrira l’IPT à travers un voyage dans le temps, les personnages qui l’ont dirigé et fait de l’IPT un centre de référence dans la recherche biomédicale en Tunisie.



Dans le podcast Back to the Future , il y’aura une présentation de l’IPT et son rôle dans le domaine de la recherche et de la santé publique et le Pr Louzir partagera sa vision de l’IPT, ses missions de directeur général notamment dans des situations exceptionnelles telles que les pandémies.

Découvrez le 1er épisode de In Scope, intitulé “Back to the future « l’Institut Pasteur de Tunis de 1893 à l’ère de l’omique” d’une durée de 1H03 minutes : https://open.spotify.com/episode/3NTmUQYgZNNWizkkYAjMr7

Le podcast de l’Institut Pasteur de Tunis, In Scope est proposé en dialecte tunisien.

Tekiano avec IPT