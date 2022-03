MWC 2022 : OPPO dévoile la série Find X5 et la charge rapide SUPERVOOCTM 240W

OPPO a dévoilé une gamme de technologies innovantes lors de l’inauguration du Mobile World Congress (MWC 2022), notamment la charge flash SUPERVOOCTM de 150W avec Battery Health Engine qui double la durée de vie des batteries, la charge flash SUPERVOOCTM de 240 W qui charge 4500 mAh en 9 minutes, et le tout nouveau OPPO 5G CPE T2 qui convertit la 5G en Wi-Fi extrêmement rapide.

OPPO a également présenté sa série de smartphones de pointe, notamment la série Find X5, le Find N et le OnePlus 10 Pro, ainsi qu’une gamme de technologies avancées, telles que le MariSilicon X imaging NPU, l’OPPO Air Glass, l’OPPO Retractable Camera, et bien plus encore.

“Des technologies telles que la charge flash SUPERVOOC 240W démontrent notre leadership en matière d’innovation, tandis que des appareils tels que l’OPPO 5G CPE T2 soulignent les nouvelles orientations de notre activité. Grâce à notre nouvelle proposition de marque, ‘Inspiration Ahead’, OPPO utilise l’innovation et la collaboration pour surmonter collectivement les défis avec nos partenaires, en apportant des expériences technologiques centrées sur l’humain qui inspirent les utilisateurs du monde entier”, a déclaré Billy Zhang, vice-président des ventes et services à l’étranger d’OPPO. “L’industrie des télécommunications a tout de même connu un développement positif, et nous Chez OPPO, nous avons connu une croissance constante, malgré les défis auxquels nous avons fait face ces dernières années” a-t-il ajouté.

Croissance régulière dans le monde entier avec une forte présence sur les marchés moyen et haut de gamme

En tant que pionnière de la 5G, OPPO s’est classée deuxième plus grande marque de smartphones Android 5G au monde pendant deux années consécutives. Grâce à l’investissement continu de la société dans la R&D et à son engagement à fournir les meilleurs produits possibles, OPPO a maintenu aussi sa position de quatrième marque de smartphones au monde en 2021, avec une croissance annuelle de 22 % et une part de marché de 11 % (Canalys). En effet, les expéditions de la série OPPO Find X3 ont augmenté de 140 % par rapport à la génération précédente.

Avec son crédo “Inspiration Ahead “, OPPO véhicule l’optimisme et l’inspiration pour vaincre les défis et les difficultés. OPPO a également détaillé ses efforts en matière de protection de l’environnement, d’autonomisation des jeunes, d’inclusion numérique et de santé et de bien-être dans le rapport de durabilité OPPO 2021. Pour réduire la pollution et diminuer les déchets, OPPO a contribué à recycler plus de 1,2 million de téléphones en Chine, ce qui équivaut à plus de 215 tonnes de déchets électroniques.

Les charges rapides SUPERVOOC améliorent la durée de vie des batteries et fixent les nouveaux records de l’industrie

Depuis la présentation de OPPO SUPERVOOC en 2014, OPPO est à la tête du développement et de l’innovation de la technologie de charge flash. En décembre 2021, plus de 220 millions d’utilisateurs dans le monde ont fait l’expérience de la charge flash efficace, sûre et rapide OPPO. Au MWC 2022, OPPO a officiellement dévoilé la dernière charge flash SUPERVOOC de 150W. Conçue à l’aide de la technologie de charge directe avec des pompes de charge, la charge flash SUPERVOOC 150W peut charger une batterie de 4 500 mAh à 50% en 5 minutes et fournir une charge de 100% en seulement 15 minutes.

La batterie Health Engine permet de maintenir la performance de la batterie à 80 % de sa capacité initiale après 1 600 cycles de charge, soit le double de la norme industrielle actuelle

150W SUPERVOOC flash charge intègre également OPPO’s Battery Health Engine, à partir de la semaine dernière sur la série OPPO Find X5. Cette technologie permet de maintenir les performances de la batterie à 80% de sa capacité d’origine après 1 600 cycles de charge, soit le double de la norme industrielle actuelle de 800 cycles.

La charge rapide SUPERVOOC 150W sera lancée sur certains smartphones OnePlus au deuxième trimestre 2022.

OPPO a également introduit une nouvelle technologie de charge record avec l’arrivée de la charge rapide 240W SUPERVOOC. Comme démontré au MWC 2022, 240W SUPERVOOC peut charger une batterie de 4 500mAh à 100% en environ 9 minutes, repoussant ainsi véritablement les limites de la puissance de charge.

OPPO 5G CPE T2

Les dispositifs 5G CPE convertissent les signaux 5G en connexions de réseau Wi-Fi ou LAN, ce qui permet à plusieurs appareils de se connecter à un service 5G dans des environnements tels que la maison, le bureau, etc. Dans les zones dépourvues d’infrastructures haut débit existantes, les appareils peuvent se connecter à l’internet 5G rapide en se connectant simplement à un dispositif CPE 5G avec une carte SIM 5G insérée.

L’OPPO 5G CPE T2 est le dernier né de la gamme de produits 5G CPE d’OPPO. Il est doté d’un système modem-RF 5G Qualcomm® SnapdragonTM X62 et de la technologie d’antenne intelligente O-Reserve 2.0 mise à jour par OPPO, grâce à laquelle il est capable de convertir les signaux 5G en connexions Wi-Fi rapides et stables. Avant le lancement du T2, les deux précédents appareils CPE 5G d’OPPO avaient été bien accueillis par les opérateurs mobiles du monde entier. Avec le nouveau T2, OPPO a actuellement conclu des accords avec des opérateurs à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie-Pacifique et l’Europe pour permettre à encore plus de personnes dans de nombreuses régions de bénéficier de la puissance de connexion du CPE 5G au cours du second semestre 2022.

La charge flash SUPERVOOC d’OPPO, le CPE T2 5G et la toute nouvelle série Find X5 pourront être expérimentés sur le stand OPPO au MWC 2022 stand #3M10, Hall 3 du 28 février au 3 mars. OPPO a créé un parcours virtuel pour les passionnés de technologie du monde entier, qui pourront découvrir les dernières nouveautés d’OPPO depuis leur appareil intelligent.

