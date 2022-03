Salon de l’emploi inversé CORP City, 3e édition version Hybride en ligne et à Sousse

La 3ème édition du CORP CITY , le salon de l’emploi inversé se déroulera le 8 mars 2022 en mode Hybride : à El Mouradi Club Kantaoui, Sousse, et en ligne sur “CORP Event Platform”. Ce salon de l’emploi tunisien est proposé par la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce ( AHK Tunisie ) Via son département CORP.

Le CORP CITY offre aux entreprises et aux chercheurs d’emploi une expérience personnalisée et des solutions concrètes. Comme son nom l’indique le CORP CITY n’est pas un simple salon de l’emploi mais une CITÉ où tous les acteurs de l’emploi se réunissent pour une seule et unique raison : une nouvelle vision de l’emploi.

Une cité hybride, riche de son programme et ses activités diversifiées toutes accessibles autant en présentiel qu’à distance à travers une plateforme ouverte à tous.

En tout, plus de 2000 participants attendus en mode présentiel et virtuel, vont profiter d’une chance unique de s’associer à un salon de l’emploi différent et un événement ayant un grand impact social.

Le salon de l’emploi Corp City proposera :

– The CITY Hub : Une conférence et un panel de discussion portant sur les thématiques les plus reliées au marché de l’emploi, des histoires inspirantes et des idées innovantes seront partagées avec la plénière par nos conférenciers et panélistes.

– CORP Talk : Un espace de partage et d’expression qui sera dédié aux candidats parmi la liste des exposants et invités phares .

– Workshops : Des ateliers animés par des spécialistes autour de thématiques diversifiées, un espace de réflexion, de partage et d’apprentissage.

Des stands d’exposition dédiés aux :

– Entreprises exposantes, de tout secteur confondu, venant à la recherche des talents visiteurs.

– Plus de 50 candidats formés en Soft Skills et en techniques de recherche d’emploi, prêts à offrir leurs services et à ajouter de la valeur.

Une Compétition entrepreneuriale est organisée en marge du salon qui vise les porteurs des très petites entreprises – TPE qui rencontrent des difficultés en termes de gestion de leurs projets et dont l’objectif principal se présente dans l’amélioration des compétences de ces micro-entrepreneurs en termes de gestion financière, juridique et en pitching.

Pour plus d’informations, visitez le site corp.tn. L’accès est gratuit et accessible à tous sur innscription.

Tekiano avec communiqué