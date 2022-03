Symposium “Ensemble d’art contemporain” du 1e au 23 mars 2022 à Hammamet (programme)

La 5e édition du symposium “Ensemble d’art contemporain” se déroule du 1e au 23 mars 2022 au centre culturel international de Hammamet et à l’hôtel Sultan. Ce symposium rassemble des artistes peintres et sculpteurs tunisiens, arabes et du reste du monde qui viendront enrichir cet événement artistique.

L’événement propose des ateliers de peinture et de sculpture, des sorties pour visiter des galeries et assister à des expositions d’arts, une pièce théâtrale assurée par l’artiste Moez Hamza et un hommage à Hachemi Marzouk.

Programme du Symposium “Ensemble d’art contemporain” du 1e au 23 mars 2022

Le symposium “Ensemble d’art contemporain” 2022 rendra hommage au célèbre sculpteur tunisien Hachemi Marzouk à Dar Sébastian. Le Koweit est l’invité d’honneur de cette 5ème édition.

I.D.