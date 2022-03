Tunisie- météo: Averses isolées au nord et au sud et augmentation des températures

Des pluies isolées sont attendues, mardi 01 mars 2022, au nord et au sud de la Tunisie. Temps passagèrement nuageux sur le reste des régions. Vent fort près des côtes et au sud où il y’aura des vent de sable, la vigilance est de mise.

Des alertes météo sont prévues concernant la navigation et la pêche. La mer est agitée à très agitée et une agitée. Une augmentation des températures est prévue, les maximales se situeront entre 12 et 17 degrés et elles seront de 8 degrés sur les hauteurs.