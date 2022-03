Le tournoi international de Tunis 2022 reporté et possibilité de l’organiser en octobre

Le tournoi international de Tunis doté de 250.000 dollars, initialement prévu fin juillet 2022, a été reporté à une date ultérieure, apprend-on auprès de la présidente de la Fédération Tunisienne de Tennis (FTT), Salma Mouelhi.

“Ce report est dû essentiellement à l’indisponibilité des infrastructures sportives et l’absence de courts de terrain à surface dure”, a précisé Mouelhi, dans une déclaration à l’agence TAP.

Elle a expliqué que la WTA a conditionné la programmation du tournoi international de Tunis à sa date initiale dans son calendrier officiel par la mise à disposition d’un court en dur d’une capacité d’environ 2500 spectateurs et de deux autres courts de 500 places au moins chacun.

Mouelhi a indiqué que la Fédération Tunisienne de Tennis ne cesse de déployer de gros efforts pour venir à bout de ces problèmes, estimant que la tenue de ce tournoi de 250 points pourrait avoir lieu en octobre prochain.

Il est à rappeler qu’une séance de travail, tenue en février dernier, a réuni le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, avec la présidente de la FTT et le Directeur Général de la Cité sportive nationale, pour examiner les possibilités d’un partenariat entre la Direction de la cité sportive et la fédération en vue de l’organisation du tournoi international de Tunis doté de 250 mille dollars.

Tekiano avec TAP