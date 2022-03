Prix de l’Entrepreneur Social décerné au projet “Sourires Aux Anges” par l’UBCI & Lab’ess

La 4ème Edition du PRIX DE L’ENTREPRENEUR.E SOCIAL.E, décerné par UBCI et le Lab’ess, a finalement attribué à l’entrepreneure Hend Ksiaa pour son projet “Sourires Aux Anges”. Ce projet vise à protéger les bébés et enfants des perturbateurs endocriniens grâce à sa marque de produits bio et naturels d’hygiène et de soin. Grâce à ce prix, le lauréat décroche une dotation de 7000 dinars pour la structuration de son projet.

La cérémonie d’attribution des prix a été organisée mardi 02 mars 2022 à l’ARENA, Les Berges du Lac. A l’issue d’une matinée de présentation de leur projet par les 5 candidats en lice, un jury composé de collaborateurs de la banque et de professionnels tunisiens et étrangers opérant dans l’économie sociale et solidaire a désigné les gagnants.

En marge du 1er Prix, l’UBCI et le Lab’ess ont également décerné le 2ème Prix au projet “BIOHEAT”, proposant une gamme de produits combustibles écologiques issus de la valorisation des grignons d’olives.

Enfin, le 3ème Prix revient au projet “Chkarty”, une marque de sacs et accessoires en tissus recyclés, réalisés de manière artisanale. Les deux projets reçoivent respectivement une dotation de 4000 et 3000 dinars.

A travers ce concours, l’UBCI et le Lab’ess allient leurs forces pour valoriser les initiatives à fort impact social, en générant pour les lauréats un accompagnement dédié, dans leurs démarches de recherche de financement.

Après une première édition en 2018, les deux partenaires poursuivent leur collaboration afin de pérenniser ce Prix et offrir des exemples de réussites, d’entrepreneurs capables de générer de nouvelles initiatives en matière d’économie sociale et solidaire.

Tekiano avec communiqué