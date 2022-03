Human Screen festival, festival du film des droits de l’homme du 8 au 12 mars 2022 en Tunisie

La 7ème édition du Human Screen Festival, le Festival International du Film des Droits de l’Homme en Tunisie se tiendra du 08 au 12 Mars 2022 à Tunis, Bizerte, Hammam Sousse , Gabès, Kasserine et Tozeur. Le thème de l’édition 2022 qui se déroule en marge de la célébration de la journée internationale des droits de la femme (fêtée le 8 mars de chaque année) est “Droits des femmes et droits des groupes marginalisés” .

Le festival international du film des droits de l’homme invite les cinéphiles à chaque fois à découvrir des films qui défendent et font la promotion des cultures de la démocratie et des droits de l’homme. Le public aura rendez-vous avec un maximum d’œuvres cinématographiques de grandes qualités, qui non seulement un regard pointu sur notre société tunisienne mais aussi apporte un éclairage indispensable sur les problématiques internationales contemporaines.

Des histoires en provenance de différents pays du monde avec une mise en avant des films africains et arabes ainsi que les meilleures productions internationales seront dévoilées d’une manière qui appelle chacun à faire preuve d’empathie avec la justice pour tous les Hommes.

Teaser du festival Human Screen Festival 2022 : https://www.facebook.com/Human.Screen.Festival/videos/511480150494263

Le festival vise aussi à encourager les jeunes cinéastes des régions arabes et africaines à s’attaquer aux questions relatives aux droits de l’homme dans leurs œuvres et échanger leurs expériences et connaissances avec leurs collègues internationaux.

Human Screen Festival est organisé par l’Association Culturelle Tunisienne pour l’Insertion et la Formation ACTIF, le festival décernera lors de la cérémonie de clôture le Prix du meilleur long métrage, le Prix du meilleur court métrage et le Prix ACTIF.

Pour plus d’informations sur le programme du festival Human Screen Festival 2022 et lieux de projections des films en Tunisie, suivez la page facebook https://www.facebook.com/Human.Screen.Festival.

I.D.