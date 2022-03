La comédie musicale “Alice” de retour sur la scène du théâtre de l’opéra les 11 et 12 mars

La comédie musicale “Alice” d’Oussama Mhidi avec une mise en scène de Houssem Sahli et Oussama Mhidi est de retour à la cité de la culture de Tunis. Le Théâtre de l’Opéra de Tunis présente, en coproduction avec “Bedaa Production”, le spectacle ‘Alice’ les vendredi 11 Mars 2022 et samedi 12 Mars 2022 à 19H.

Alice, la comédie musicale haute en couleur et chargée d’émotions. Destiné aux enfants et aux adultes, elle puise ses références dans le conte universel “Alice au pays des merveilles” avec une adaptation au contexte tunisien.

Un spectacle pour toute la famille et présentée en dialecte tunisien, la comédie musicale Alice regroupe sur scène plus de 72 artistes entre chanteurs, musiciens, comédiens, danseurs et circassiens, dans un voyage fabuleux dans l’univers onirique d’Alice et des personnages qui sortent tous de l’ordinaire, le lapin, le chapelier fou, la reine blanche, la reine de cœur, le chat, le vizir, les jumeaux, etc.

