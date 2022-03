La Tunisie, 5ème destination la plus réservée par les français début 2022

La Tunisie est dans le top 5 des destinations touristiques les plus vendues par les agences offline et online françaises en janvier et février 2022, malgré une chute de 61% du volume d’affaires par rapport à janvier 2019, et une une forte baisse des réservations (-29%) en février, selon le baromètre “Orchestra” du magazine français spécialisé “L’Echo Touristique”.

La Tunisie vient avant le Maroc, l’Italie et l’Egypte et a été devancée par la France métropolitaine, l’Espagne, la Grèce et la République Dominicaine.

Top 10 des destinations les plus réservées par les français en février 2022 selon le Baromètre Orchestra, réalisé pour Le site spécialisé Écho touristique:

1- Espagne (+74%)

2- France métropolitaine (+10%)

3- Grèce (+21%)

4- République dominicaine (+65%)

5- Tunisie (-29%)

6- Maroc (+7%)

7- Italie (-22%)

8- Égypte (+6%)

9- Portugal (-13%)

10- Île Maurice (+12%)

Les restrictions sanitaires imposées aux arrivants en Tunisie dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont allégées à partir du 26 février 2022 compte tenu de l’amélioration des indicateurs épidémiologiques.

A partir du 1er mars, la capacité d’accueil est passée à 100% dans les espaces ouverts dans les différents établissements touristiques . Le taux de remplissage est également passé à 100% pour le transport touristique.

A partir du 1er avril 2022, la capacité d’accueil sera augmentée à 100% dans les espaces fermés avec l’intensification du contrôle sur la présentation du pass vaccinal pour accéder aux institutions et aux établissements touristiques, le port du masque et l’aération des espaces en question.

Tekiano