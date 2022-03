Le groupe BTS, icône de la K-POP, nouvel ambassadeur mondial du jeu Free Fire

Le groupe BTS, icône de la K-POP, très populaire dans le monde entier et icône de la pop du XXIe siècle, devient le nouvel ambassadeur mondial de Free Fire, annonce Garena, l’éditeur de jeux-vidéos. La collaboration verra l’un des groupes les plus écoutés au monde entrer dans le monde de Free Fire pour un événement inédit, ce mois de mars.

BTS s’est imposé comme l’un des groupes les plus appréciés au monde, ayant conquis le cœur et l’esprit de centaines de millions de personnes. Les fans et les joueurs de Free Fire peuvent s’attendre à une série d’événements et d’activités de collaboration, à la fois dans le jeu et sur scène.

« BTS est un phénomène mondial; leur attrait et leur influence sont inégalés. Nous sommes absolument ravis d’accueillir BTS en tant que dernier ambassadeur de notre marque, et nous avons hâte de partager les plans de collaboration que nous avons mis en place. », a déclaré Harold Teo, producteur Free Fire chez Garena. “L’intégration de BTS dans l’univers Free Fire offrira à nos joueurs davantage de moyens de s’engager dans le jeu, de sociabiliser avec la communauté et de vivre de nouvelles expériences.”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Garena Free Fire Mena (@garenafreefiremena)

Les superstars mondiales vont collaborer avec Garena Free Fire pour une série d’événements inédits qui prendront place dans le jeu et ailleurs.

Tekiano avec Communiqué