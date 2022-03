MWC 2022 : 10 startups tunisiennes ont promu l’économie numérique à Barcelone

Lors du Mobile World Congress 2022 qui s’est déroulé du lundi 28 février au jeudi 3 mars à Barcelone, 10 startups ont marqué leur présence afin de promouvoir l’économie numérique tunisienne.

Une semaine passionnante et pleine de promotion pour ces 10 startups tunisiennes prometteuses à promouvoir leurs produits sur un marché mondial au sein de MWC 2022, considéré comme la plus importante plateforme de rassemblement de l’industrie mobile mondiale.

Liste des startups participantes qui ont fait une promotion impressionnante du potentiel IT de la Tunisie:

#Ahkili

#iCompass

#Fabskill

#tobba

#KonnectNetworks

#SmartMed

#SgharToon

#KinDeal

#FullfillmentBridge

#DataPM

L’économie numérique tunisienne est en pleine croissance et représente déjà 11% du PIB. Cette opportunité offerte par #SmartTunisia et le #GSMA Mobile Solution Hub Tunisia est soutenue par la Coopération allemande dans le cadre de l’Initiative spéciale “Formation et Emploi” #InvestforJobs, mise en œuvre par la GIZ Tunisie.

Tekiano avec communiqué