Tunisie – météo : cellules orageuses accompagnées de pluie cet après-midi

Le temps sera marqué par l’apparition de cellules orageuses, vendredi 04 mars 2022 dans l’après-midi, sur plusieurs zones de la Tunisie, et qui seront accompagnées de pluies éparses. Des pluies sont attendues, également, sur quelques délégations de l’ouest et l’est du pays, au nord et au centre, durant la nuit, avec possibilité de chute de grêle par endroits.

Le ciel sera dégagé le matin. Les températures seront stationnaires et les maximales se situeront entre 16 et 21 degrés dans l’ensemble de pays, et aux alentours des 14 degrés dans les hauteurs ouest.

Le vent soufflera fort à modéré, avec une vitesse qui ne dépassera pas les 30 km/h. La mer sera peu agitée.