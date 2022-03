Match ESS vs CA, match EST vs CSS : Deux clasicos tunisiens ce weekend

L’Étoile du Sahel affronte le Club Africain samedi 05 mars 2022. Le match ESS vs CA est prévu pour 14h00 au stade de Radès. Le CS Sfaxien affronte l’Espérance de Tunis, pour un 2ème clasico tunisien, dimanche 06 mars 2022 dans le cadre de la 9e journée de la Ligue 1 tunisienne. Le match EST vs CSS est prévu au stade Taieb Mhiri de Sfax à partir de 14h00.

L’Etoile du Sahel qui vient de remporter mercredi sa deuxième victoire de la saison face à l’AS Soliman (2-0) l’éloignant du bas du tableau (4e), sera en déplacement périlleux à Radès chez le Club Africain, 2e de la poule B, avec l’espoir de continuer sur sa lancée et d’enchainer avec un nouveau succès qui la propulserait sur le podium.

Dans l’autre clasico en retard mettant aux prises le leader de la poule A, l’Espérance de Tunis (17 points) et le CS Sfaxien (4e, 13 points) ne manquera pas de piquant non plus et attirera certainement beaucoup de spectateurs au stade Mhiri de Sfax.

Vous pouvez regarder le match ESS vs CA et le match EST vs CSS en direct live sur la chaine Alkaas 2.

Ces rencontres ont été ajournées en raison des engagements africains de l’Espérance de Tunis, de l’Etoile du Sahel (Ligue des champions) et du CS Sfaxien (coupe de la CAF).