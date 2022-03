Météo : Pluies attendues sur le nord, le centre et localement le sud

Des pluies sont attendues, ce weekend du samedi 05 mars 2022 sur le nord, le centre et localement le sud. Ces pluies seront parfois orageuses et elles seront accompagnées d’une baisse des températures au nord et au centre où les maximales varieront entre 11 et 15 °C et ne dépasseront pas 8°C sur les hauteurs ouest.

Les températures maximales seront comprises entre 15 et 20 °C au sud et atteindront 22 °C, au sud-ouest.

Un vent de secteur nord, relativement fort, soufflera prés des côtes et sur les hauteurs. Le vent sera faible a modéré dans le reste des régions et la mer sera agitée à localement très agitée.