Festival «Cinéma de la paix ?» du 8 au 13 mars 2022 au cinéma Le Rio (programme)

La 21ème édition du festival « Cinéma de la paix ? » est organisée par la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC) en partenariat avec le Goethe-Institut de Tunis et le CNCI du 8 au 13 mars 2022, au cinéma le Rio de Tunis et arbore le slogan “So Far. So Close”.

Le Ciné-Club de Tunis prévoit dans le cadre du festival «Cinéma de la Paix ?» comme à son habitude, un programme diversifié, composé cette année de 12 projections cinématographiques s’étalant sur une période de 6 jours. Les séances se répartissent entre les projection-débats des films, les rencontres et le ciné-concert.

L’édition 21 est une autre session et une autre question mais certainement pas la dernière. On s’interroge sur l’être humain ainsi que l’humanité, et nous avons choisi de nous pencher sur le sens de l’aliénation cette fois-ci, où se manifeste-t-il et comment le ressentons-nous ? Pour chercher enfin comment nous référer à nos propres ressources, les approcher et nous y loger, soulignent les organisateurs.

Le film d’ouverture est “Berlin Alexanderplatz” de Burhan Qurbani, un long-métrage dramatique sorti en 2021 d’une durée de 03h05 qui sera diffusé mardi 8 mars 2022 à Tunis à 17hn en VOSTFR. L’accès au film d’ouverture sera gratuit dans la limite des places disponibles.

Programme du Festival «Cinéma de la paix ?» 2022:

Le festival projettera 7 longs métrages et 2 courts métrages de Palestine, de Tunisie, du Liban, d’Allemagne, du Lesotho, du Danemark et du Canada. Les films sont répartis en 5 fictions, 3 documentaires et un film documentaire-fiction.

Les longs métrages

Berlin Alexanderplatz, Burhan Qurbani, fic, Allemagne, 183 min, 2020

L’indomptable feu du printemps, Lemohang Jeremiah Mosese fic, Lesotho, 120 min, 2019

Beirut Terminus Elie kamal, doc, Lebanon, 82 min, 2019

Lovemobil, Elke Lehrenkrauss, docu-fic? Allemagne, 106 min, 2019

Trip Along Exodus, Hind Shoufani, doc, Palestine, 120 min, 2014

Breaking the waves, Lars von Trier, fic, Denmark, 159 min, 1996

Traversées, Mahmoud Ben Mahmoud, fic, Tunisie, 95 min, 1982

Les courts métrages:

Bethlehem, Ibrahim Handal, fic, Palestine, 15 min, 2020

Monologues du Paon, Matthew Wolkow, doc, Canada, 30 min, 2020

Les Rencontres :

Vendredi 11 mars à 15h00

Master Class avec le réalisateur tunisien Mahmoud Ben Mahmoud sur son expérience cinématographique notamment dans son film “Traversées”, qui sera modéré par Chiraz Ben Mrad

Samedi 12 mars à 15h00

La critique cinématographique en Tunisie : Réalité et perspectives

Modéré par Slim Ben Youssef

Dimanche 13 mars à 13h00

Une table ronde sur la problématique de l’édition « Si loin et pourtant si près…» en présence du Professeur de la Logique et la Philosophie du Langage et des Sciences Mounir Tibaoui. Modéré par Yasmine Ben Salah

Ciné-Concert :

Performance musicale du rappeur Isam Absy

Performance musicale de l’auteur-compositeur de rock Joe Lociano

Les tickets du Festival «Cinéma de la paix ?» sont disponibles au cinéma le Rio, à la rue Radhia Haddad, 92 Rue de Yougoslavie, Tunis.

