Tunisie : Célébration du mois de “Mars bleu” sous le signe de la mobilisation contre le cancer colorectal

La Tunisie célèbre à l’instar des autres pays du monde, le mois de “mars bleu” placé sous le signe de la mobilisation contre le cancer colorectal pour sensibiliser aux dangers de cette pathologie qui touche un grand nombre de personnes et à l’importance du dépistage précoce et du traitement.

A cette occasion, la direction de santé de base relevant du ministère de la santé a préparé en collaboration avec toutes les parties intervenantes, un programme global qui comporte notamment une rencontre scientifique sur le colon colorectal et une campagne médiatique avec des supports de sensibilisation autour de cette question, ainsi qu’une campagne de dépistage précoce du cancer du sein.

Au niveau régional, la direction de santé de base a élaboré un programme de festivités dans toutes les régions comportant des journées de sensibilisation au centre des personnes âgées de Grombalia, à l’hôpital Mahmoud Matri à l’intention des agents de la santé et en milieu professionnel.

La stratégie nationale de dépistage du cancer du colorectal cible les catégories de la tranche d’âge entre 50 et 74 ans, pour les inciter à effectuer le dépistage précoce.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, une formation a été délivrée au personnel de la santé, notamment aux médecins de première ligne et aux agents de santé, outre l’élaboration d’un régime de collecte des informations afin d’évaluer les résultats et les soumettre aux services de santé.

Le cancer colorectal représente le troisième cancer le plus courant chez l’homme et le deuxième chez la femme. 2212 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2021 en Tunisie (1050 femmes et 1162 hommes) et l’on prévoit qu’environ 4547 nouveaux cas seront enregistrés annuellement en 2030 (2163 femmes et 2384 hommes).

