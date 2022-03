Tunisie : Inauguration de la centrale photovoltaïque Tozeur II

La centrale photovoltaïque Tozeur II à Tozeur dans le sud de la Tunisie vient d’être inaugurée par la Banque Allemande de Développement, KfW. L’Allemagne se présente comme partenaire de premier ordre pour la transition énergétique en Tunisie. Les centrales Tozeur I et Tozeur II représentent les deux premières grandes installations photovoltaïques en Tunisie et ont étaient raccordées pour injecter de l’électricité verte dans le réseau électrique tunisien.

Le projet de cette station photovoltaïque s’inscrit dans le programme de soutien à la stratégie tunisienne d’énergie renouvelable qui a comme objectif d’atteindre 30% de la capacité totale installée en technologies renouvelables.

Nous sommes fiers d’avoir accompagné nos partenaires du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et de la STEG dans la réalisation de cette étape importante de la transition énergétique tunisienne. » a déclaré Mme Miriam Quell, Chargée de Projet à la KfW Francfort.

Grâce à ce projet, la prévention annuelle des émissions de CO2 est estimée à 8,7 millions de tonnes par an. L’importation d’énergies fossiles sera également réduite par environ 2.900 tep (tonne d’équivalent pétrole) par an.

Cette centrale de capacité 10 MWc vient adosser la première centrale déjà réalisée dans une première phase avec une capacité similaire. Le contrat de financement de la centrale Tozeur II a été signé entre la KfW et le Gouvernement tunisien fin décembre 2018. Le coût à terminaison de la centrale est approximativement de 8 millions d’euros.

L’inauguration de la centrale photovoltaïque Tozeur II à Tozeur s’est faite samedi 5 mars 2022 sous le haut patronage de Madame Neila Nouira Gongi, Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, S.E. Monsieur Peter Prügel, Ambassadeur de la République Fédéral d’Allemagne à Tunis, Monsieur Hichem Anene, Président Directeur Général de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) et Madame Henrike Trautmann, Directrice pour le voisinage méridional de la Direction Générale du voisinage et des négociations d’élargissement de la Commission européenne.

Tekiano avec communiqué