Pi Day, journée de célébration du nombre infini PI, à La Cité des Sciences Tunis

La Cité des Sciences à Tunis fêtera la journée Pi Day en collaboration avec ATMA (Association Tunisienne des Mathématiques et des Arts), SMT (société Mathématiques de Tunisie) et IDBG (international Diamond Brain Gate).

le nombre Pi, un nombre mystérieux, correspond au rapport de la circonférence d’un cercle à son diamètre , un nombre infini, une lettre grecque, une des constantes les plus célèbres dans le monde. Le programme sera constitué par :

-Des conférences présentées par des éminents mathématiciens Tunisiens comme le professeur Abdenebi Achour qui donnera une conférence intitulée « Le même Pi pour calculer le périmètre d’un cercle et l’aire d’un disque » et le professeur Najib Boulehia qui donnera une conférence intitulée « Quadrant sinus, instrument astronomique »

-Des Ateliers interactifs autour du nombre Pi ;

-Des Jeux Mathématiques ;

-Des Challenges pour des collégiens et des lycéens.

La célébration du nombre Pi se fera samedi 12 mars 2022 à partir de 10h à la cité des sciences de Tunis et s’adresse à tous les passionnés des mathématiques et de l’astronomie, l’entrée est libre et gratuite.

