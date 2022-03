La startup Tunisienne Wattnow lève 1,3 million de dollars en pre-Series A

La Startup tunisienne Wattnow, fondée en 2018 par Issam Smaali, aide les entreprises à optimiser leur utilisation énergétique et à prolonger la durée de vie de leurs actifs afin de réduire leurs coûts et leur empreinte carbone. La mission principale est d’offrir une technologie d’efficacité énergétique robuste et accessible, à la fois pour les industriels, ainsi que pour les bâtiments commerciaux et les entreprises.

Wattnow, qui propose une solution IoT de gestion intelligente de l’énergie africaine basée à Tunis, a clôturé un tour de financement de 1,3 million de dollars en pré-série A avec la participation d’investisseurs internationaux et locaux.

Le tour de table a été mené par Katapult Climate, fonds d’impact Norvégien, par 216 Capital, le fonds de capital-risque nouvellement créé en Tunisie, avec la participation de Launch Africa Venture, l’investisseur le plus actif d’Afrique, ainsi que CrossBoundary, une société internationale de conseil et d’investissement, et également un Business Angel Sadouien. En plus de cela, le tour a enregistré un follow on de la part d’Oman Technology Fund, investisseur historique de Wattnow.

“Dans un monde où les coûts énergétique augmentent de semaine en semaine, la plateforme et la technologie de Wattnow ont le potentiel d’aider les entreprises à réduire de manière significative leur facture énergétique mais aussi leur impact sur l’environnement. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de soutenir Issam et toute l’équipe de Wattnow dans leur passionnant voyage” – Dhekra Khelifi, Partner à 216 Capital

Malgré la crise du COVID 19, la startup a réussi à maintenir sa croissance exponentielle en obtenant un portefeuille de clients leaders du marché dans plusieurs secteurs, tels que le retail, les opérateurs télécoms, les banques, et même dans l’industrie, à travers l’industrie aéronautique, les cimenteries ou encore l’industrie pharmaceutique.

En plus de stimuler les ventes locales en desservant une variété de segments, Wattnow va déployer une partie des fonds dans son internationalisation, en ciblant des marchés en Afrique et au Moyen-Orient, tout en gardant toujours un œil sur les endroits où l’impact environnemental peut être le plus élevé.

“Cette levée jouera un rôle majeur pour faire passer Wattnow à la vitesse supérieure. En tant que startup 100% tunisienne, toute l’équipe est très fière d’avoir pu arriver jusqu’à ce stade, et le meilleur reste à venir” – Issam Smaali, CEO

Auparavant, la startup était soutenue par des investisseurs régionaux, dont Flat6Labs, Kepple Africa Ventures, Oman Technology Fund, et des angel investors, Bridging Angels.

Tekiano avec communiqué