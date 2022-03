Marathon Samsung Run par Samsung Tunisie et la Fédération Tunisienne de l’Athlétisme

Samsung Tunisie lance en partenariat avec La Fédération Tunisienne de l’Athlétisme son marathon “Samsung Run”, dimanche 13 mars 2022 aux Berges du Lac.

L’engagement social et communautaire a toujours été au cœur de la culture de Samsung et une partie intégrante de ses valeurs. Dans ce contexte, la firme internationale a décidé de lancer sa première édition de Marathon en Tunisie baptisée « Samsung Run ».

En partenariat avec La Fédération Tunisienne de l’Athlétisme, le Samsung Run sera l’évènement sportif de l’année. Il sera également une référence pour les sportifs et les amoureux des espaces de course et de marche sur les rives du Lac de Tunis.

Cette manifestation a pour objectif d’encourager les amateurs des parcours sportifs de tous âges à faire de l’exercice physique. Par ailleurs, Samsung mise sur les innovations technologiques pour garantir une expérience sportive unique à ses utilisateurs en proposant une série de produits pour les adeptes des courses.

Monsieur Sami Belhadj, Directeur Commercial de Samsung Tunisie a déclaré « L’athlétisme est une école de vie. C’est un moyen d’éducation exceptionnel et un facteur irremplaçable d’épanouissement de la personne. Il prône des valeurs fondamentales tels que la combativité, le dépassement de soi, la rigueur, le respect, la solidarité, la tolérance, l’esprit d’équipe. Des valeurs que Samsung s’attache précisément à appliquer dans sa quête constante d’innovation et d’excellence ».

Le Marathon Samsung Run se tiendra le dimanche 13 Mars 2022, premier jour des vacances de printemps en Tunisie et devrait rassembler des milliers de coureurs qui participeront à l’une des courses urbaines de 22km et 8km chacun ou à marche sportive de 4km et ce afin de faire participer le maximum de personnes.

L’inscription au marathon pour tous les coureurs est disponible pour les différents parcours via le site www.samsungrun.tn. L’événement respectera les directives et réglementations sanitaires imposées par le Ministère de la Santé.

À travers cet évènement, Samsung non seulement affirme son engagement social en nouant des partenariats avec des entités sportives nationale, mais aussi prêche la culture du sport et du bien-être pour une vie plus saine. Ainsi, la marque concilie technologie, sport et espace publics pour garantir une expérience unique.

Il est à rappeler que Samsung met à la disposition des sportifs et amateurs d’exercice physique une panoplie de produits qui permettent de suivre ses performances sportives et sa condition physique directement sur sa montre et son smartphone. Pour plus d’informations, visitez https://www.samsung.com/n_africa/watches/

Tekiano avec communiqué