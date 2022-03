Real Madrid vs Paris-Saint Germain: chaines qui diffusent le match choc du 09 mars 2022

Real Madrid affronte Paris-Saint Germain mercredi 09 mars 2022 dans le cadre des 1/8èmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le match choc de la champion’s league Real Madrid vs Paris-Saint Germain se joue à 21h à Madrid à Santiago-Bernabeu.

Les Parisiens ont vaincu le Real Madrid 1-0 à l’aller, trois semaines auparavant au Parc des Princes. Les champions d’Espagne semblent cependant en forme avec trois matches en Liga gagnés depuis leur déplacement à Paris.

Vous pouvez regarder le match Real Madrid vs PSG en direct live sur les chaines beinsports Premium 1, Canal+, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones, Sky Sport 2 Autriche, DAZN 1 Allemagne et Club RTL. Le streaming du match match Real Madrid vs PSG est accessible sur le site beinconnect.

